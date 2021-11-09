Белоруссия прекратит продавать Украине электроэнергию

Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине, с ноября поставки «Белэнерго» на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Об этом пишет «Экономическая правда».

По данным издания, соответствующее письмо от компании «Белэнерго» получили участники энергетического рынка. В нем говорится, что заключение новых рамочных контрактов не планируется. Кроме того, компания благодарит украинских партнеров «за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии».

При этом, депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в беседе с изданием уточнил, что «решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину».

Российский газ

Ранее увеличить транзит природного газа на Украину отказался «Газпром». Российское предприятие не стало бронировать дополнительные мощности по перекачке топлива через территорию соседней страны на 9 ноября.

При этом, всего за 2021 год транзит газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) сократился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020, составив 35,3 миллиарда кубометров.

35,3 миллиарда кубометров составил объем транзита газа из России через Украину за десять месяцев 2021 года

Одной из причин падения транзита российского газа через Украину стал новый контракт «Газпрома» с Венгрией. По нему, с 1 октября поставки энергоносителей в Европу идут через «Турецкий поток».

Не один за всех

В начале ноября депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook обвинил Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в предательстве Украины. По его словам, Молдавия заключила договор на покупку энергии на пять лет с российским «Газпромом» сразу после того, как Украина «подарила» ей один миллион кубометров газа. При этом Литва купила энергию из России, хотя до этого призывала не делать этого саму Украину.

В то же время, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, решила импортировать ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Украина. Бужанский напомнил, как в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призвал Украину отказаться от закупки электричества у России и Белоруссии.

Видимо, «вам» не подразумевало «и нам тоже». Поэтому, вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные пять мегаватт из Белоруссии Максим Бужанский депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа»

Тем временем, жителей Украины уже предупреждают о плановых отключениях электричества. По словам бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и экс-министра финансов Александра Данилюка, объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера.

«Северный поток-2»

Немецкие власти призывают как можно быстрее запустить российский газопровод «Северный поток-2». Премьер-министр Баварии Маркус Зедер уверен, что трубопровод стал бы основой стабильных поставок газа в Германию и привел бы в порядок цены на газ.

При этом, Украина по-прежнему пытается задержать сертификацию «Северный поток-2», строительство которого завершилось еще 10 сентября. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что решение по поданной Киевом еще 20 октября заявке на участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2» примут до 14 ноября.

Польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации, настаивает на отказе в сертификации из-за рисков для безопасности поставок газа в ЕС. В России неоднократно подчеркивали исключительно коммерческий характер газопровода.

Однако лидеры европейских стран, жители которых страдают от подскочивших цен на энергоносители, придерживаются другого мнения. Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст и вовсе заявил, что Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». По его мнению, единственная задача страны — оплачивать счета за газ. Аналогичной точки зрения Эрнст придерживается и относительно Польши, которую, как он считает, не следует принимать во внимание.