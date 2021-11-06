На Украине начали готовиться к отключениям света

Власти Украины начали готовиться к веерным отключениям электричества в стране. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и экс-министр финансов Александр Данилюк.

Он опубликовал фотографию с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области с предупреждением о плановых отключениях электричества в ноябре. По словам Данилюка, такие объявления начали массово появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера, рассказал экс-министр.

Данилюк вспомнил, как в 1990-х годах происходили веерные отключения света — так власти «боролись с нехваткой энергоносителей». «Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами. Вполне вероятно, что такой режим будет введен по всей стране. Вэлкам ту 90-е», — написал он.

По словам Данилюка, это приведет к остановке промышленных предприятий, а малый и средний бизнес «загонят еще глубже под ковер». Он добавил, что хотел бы услышать объяснения от президента страны, почему Украина не приобретала газ летом, когда он был доступен, почему государство «докатилась до того, чтобы покупать электричество» у России и Белоруссии, а также какой у главы государства план действий, чтобы «пережить зиму и не добить экономику».

Ранее лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот отдал олигарху Игорю Коломойскому энергетическую систему страны на разграбление. По словам экс-нардепа, до прихода Зеленского к власти Украина была самодостаточной страной, которая полностью обеспечивала себя электроэнергией. Он отметил, что цена на нее была дешевле, чем в России и Белоруссии, а граждане и предприятия получали более дешевое электричество.