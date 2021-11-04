Зеленского и Коломойского обвинили в разграблении энергосистемы Украины

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко в эфире телеканала «НАШ» обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот отдал олигарху Игорю Коломойскому энергетическую систему страны на разграбление.

По словам экс-нардепа, до прихода Зеленского к власти Украина была самодостаточной страной, которая полностью обеспечивала себя электроэнергией. Он отметил, что цена на нее была дешевле, чем в России и Белоруссии, а граждане и предприятия получали более дешевое электричество.

«В результате двух лет так называемых реформ Зеленского и его партнера Коломойского Украина сегодня не может прожить без импортного электричества. Нам угрожают веерные отключения, темные дома, холодные батареи, потому что они так дохозяйничались, что мы зашли в отопительный сезон 2021-2022 года с пустыми складами, где должны быть горы угля. Потому что Зеленский отдал энергетическую систему Украины на полное разграбление своему партнеру Коломойскому», — заявил Ляшко.

Ранее народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук обвинил главу украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко в том, что он предоставляет хорошие откаты для офиса президента Украины. По его словам, это может быть единственной причиной, почему его держат в компании.