Украина решила купить электроэнергию у России

Украинская Национальная комиссия (НКРЭКУ) решила не продлевать на ноябрь запрет на закупки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Такое решение принято из-за низких запасов угля и угрозы дефицита электроэнергии. «Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП. Сами знаете, какие у нас запасы угля», — прокомментировал разрешение на импорт собеседник агентства.

В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил Национальную комиссию запретить импорт в страну российского и белорусского электричества. По его словам, это противоречит стратегическим целям Украины, в частности, объединению с европейской сетью операторов ENTSO-E и «потенциально угрожает энергетической безопасности».

Депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической системы страны из-за поставок по заниженным ценам. При этом отечественные мощности он счел достаточными для обеспечения светом всех жителей страны.