«Газпром» отказался увеличить транзит газа через Украину

Российская энергетическая компания «Газпром» отказалась увеличить транзит природного газа через Украину. Предприятие не стало бронировать дополнительные мощности по перекачке топлива через территорию соседней страны на 9 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

«Оператор ГТС Украины» на аукционе разместил транзитные мощности на 9 ноября в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Однако по результатам аукциона «Газпром» так и не воспользовался предложением. По данным GSA Platform, на аукционе также были предложены мощности по прокачке 57,6 миллиона кубометров в сутки по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу на 9 ноября, которые также остались не востребованы.

Перекачка российского газа в Европу через территорию Украины в 2020 году составила 55,8 миллиарда кубометров — самый низкий объем за последние 30 лет. В конце октября 2021 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить закачку газа в европейские хранилища после заполнения подземных хранилищ в России 8 ноября. Таким образом Путин намерен помочь региону побороть энергетический кризис.

За десять месяцев 2021 года транзит газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) сократился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В январе-октябре текущего года объем перекачки топлива составил 35,3 миллиарда кубометров, а годом ранее — 45 миллиардов кубометров.

