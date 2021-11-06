На Украине призвали перестать винить Россию в провале отопительного сезона

Украинский народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко в эфире телеканала «НАШ» заявил, что власти страны не сумели подготовиться к отопительному сезону и призвал перестать искать в их провале российский след.

«Никто не готовился к отопительному сезону, потому что нечем было готовиться. И то, что были не готовы, не нужно привязывать к этому какую-то политику, какую-то неудачную логистику, российский след здесь находят», — отметил нардеп.

Он обвинил власти в том, что они не могут решить вопрос с высокими ценами на европейских хабах, из-за чего страна не может позволить себе закупать топливо. По его словам, украинцам не включают отопление из-за отсутствия денег.

Ранее стало известно, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. График возобновленных поставок был сформирован Минском с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.