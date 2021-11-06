Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему. Об этом в субботу, 6 ноября, ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

«В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», — указано в сообщении.

Также уточняется, что график возобновленных поставок был сформирован Минском с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

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2 ноября сообщалось, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи. Мощность поставок составила 500 мегаватт. Они начались в 14:00 и прекратились в 21:00.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова оказать помощь Украине и Литве и поставлять туда электроэнергию, несмотря на враждебную позицию властей двух стран в отношении Минска. По его словам, было бы подло не помочь «страдающим соседям» при наличии дополнительных мощностей.

В конце октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину с 1 ноября. Такое решение чиновник сравнил с энергетической войной. В Госдуме прекращение поставок объяснили тем, что Киев не заключал новых договоров с российскими угольными компаниями.