Белоруссия окажет аварийную помощь Украине

Белоруссия начала поставлять электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи. Об этом сообщает белорусское Минэнерго.
Мощность поставок электроэнергии в энергосистему Украины составила 500 мегаватт. В пресс-службе Минэнерго Белоруссии отметили, что поставки начались по запросу со стороны Украины. Также в ведомстве подчеркнули, что в данном случае не идет речь о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее. Поставки начались 2 ноября в 14:00 и прекратятся в 21:00.
25 октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. На складах находилось почти в пять раз меньше угля, чем должно быть на тот период. Из-за этого в течение последнего месяца каждый второй блок государственных теплоэлектростанций (ТЭС) перестал функционировать, а Славянская ТЭС прекратила работу с 23 октября.
29 октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину с 1 ноября. Такое решение чиновник сравнил с энергетической войной. В Госдуме прекращение поставок объяснили тем, что Киев не заключал новых договоров с российскими угольными компаниями. В конце октября стало известно, что украинская Национальная комиссия (НКРЭКУ) решила не продлевать на ноябрь запрет на закупки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии.