В Госдуме объяснили прекращение поставок угля из России на Украину

Киев не заключил новые договоры с российскими угольными компаниями, поэтому на Украину прекратят поставлять уголь. В этом вопросе нет политики, пояснил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Почему Россия кому-то что-то должна давать без договора? Если бы был договор, то были бы поставки. Нет договора — нет поставок», — резюмировал депутат, пояснив, что договоры нужно было подписывать заранее.

25 октября оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. Запасы топлива на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5 процента до 583,4 тысячи тонн. Это почти в пять раз меньше, чем должно быть. Из-за этого в течение последнего месяца каждый второй блок государственных теплоэлектростанций (ТЭС) перестал функционировать.

29 октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия прекращает поставки угля на Украину с 1 ноября. Прекращение поставок он сравнил с энергетической войной. В разговоре с «Лентой.ру» экономист Алексей Коренев подчеркнул, что с юридической точки зрения претензий к Москве у Киева быть не может: компании сами вправе решать, кому и что продавать.