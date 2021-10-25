На Украине заявили о серьезном дефиците угля

Оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» заявил о серьезном дефиците угля. Его запасы на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5 процента до 583,4 тысячи тонн, сообщает ТАСС.

В «Укрэнерго» отметили, что ситуация с углем в стране ухудшается. «В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах находится в 4,7 раза меньше угля, чем должно быть на 25 октября», — заявили в компании.

Расход угля составляет около 61,4 тысячи тонн в сутки, а склады ежедневно пополняются лишь на 56,4 тысячи тонн. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных теплоэлектростанций (ТЭС) перестал функционировать из-за отсутствия топлива. По этой причине с 23 октября прекратила работу Славянская ТЭС.

В сентябре стало известно, что Украина закупит 150 тысяч тонн угля из США. Первая партия топлива ожидается в декабре 2021 года, а вторая — в январе 2022 года. Украина также начала закупать уголь в Казахстане и Польше, в последней страна получит 320 тысяч тонн угля.