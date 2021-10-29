Украина обвинила Россию в энергетической войне из-за угля

Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале.

Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ). По его информации, поставки прекратятся с 1 ноября. Герус обвинил Россию, отметив, что такие действия «похожи на энергетическую войну».

Крупнейшие компании тепловой генерации покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Его дефицит возник в стране с начала года, поэтому на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС.

Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» рассказал о серьезном дефиците угля. Его запасы на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5 процента до 583,4 тысячи тонн.

В сентябре стало известно, что Украина получит две партии угля из США общим объемом 150 тысяч тонн. Первая партия ожидается в декабре этого года, вторая — в январе 2022-го. Киев также начал закупать уголь в Польше и Казахстане.