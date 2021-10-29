Экономист объяснил остановку поставок угля на Украину

Несмотря на то что России выгоднее поставлять уголь в Китай, она может найти дополнительные ресурсы и для Украины, но только тогда, когда страна займет более дружественную и конструктивную позицию, считает экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил остановку поставок угля истечением срока контрактов, что делает невозможными претензии к России с юридической точки зрения.

Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. По его информации, поставки прекратятся с 1 ноября. Герус обвинил Россию, отметив, что такие действия «похожи на энергетическую войну».

Россия не даст замерзнуть

Коренев считает, что, вероятнее всего, поставки приостановлены ввиду истечения сроков контрактов. Обвинить здесь в чем-то Россию, по его мнению, невозможно, поскольку, что и кому продавать, личный выбор продавца.

«В условиях энергетического кризиса потребность в угле резко выросла, даже в Европе разморозили несколько угольных шахт, которые были закрыты из-за зеленой повестки, — напомнил экономист. — В принципе, у Украины есть ресурсы по добыче угля: частично шахты остались на Донбассе, частично у них, но они низкорентабельные. Сейчас, конечно, добыча становится все более выгодной, но не знаю, покрывает ли это расходы в украинских шахтах. В любом случае, судя по всему, собственные запасы не покрывают потребностей страны».

Экономист считает, что без угля энергетический кризис на Украине может только усугубиться. Для России же более выгодными являются поставки в Китай, где на угольную электрогенерацию приходится около 60 процентов.

«Раньше Китай покупал уголь у Австралии, но по политическим соображениям, когда страна заняла сторону США в торговых войнах, поставки прекратились, страна столкнулась с дефицитом и теперь закупается у нас. С чисто экономической точки зрения этот покупатель нам более выгоден: мы с ним не ругаемся, там более существенная прибыль от продаж. Тем не менее с точки зрения политической, вряд ли Россия допустит ситуацию, чтобы Украина совсем замерзла. Скорее она постарается заставить руководство страны стать более сговорчивым и политически разумным», — предположил Коренев.

На то, что Россия готова к экономическому перемирию, по его мнению, указывает и то, что страна сразу нашла газ для Европы, как только союзники перестали говорить с ней с позиции силы. Тот же сценарий возможен и для Украины: Киеву, как считает Коренев, достаточно занять более конструктивную и дружественную позицию в диалоге с Москвой.

Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» рассказал о серьезном дефиците угля. Его запасы на складах энергокомпаний страны с 18 октября сократились на 6,5 процента, до 583,4 тысячи тонн.