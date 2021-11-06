На Украине заявили об «аншлюсе Белоруссии»

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что в настоящее время происходит «аншлюс Белоруссии». Выпуск опубликован на YouTube.

Аваков заявил о том, что Россия находится у границ Украины. По его словам, Москва якобы контролирует почти четыре тысячи километров границы. «В эти дни происходят вещи, которые нельзя не замечать, происходит аншлюс Белоруссии. Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии», — заявил он.

В августе прошлого года бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву и Европейскому союзу (ЕС) необходима независимая Белоруссия, как и самим белорусам. Он отметил, что Белоруссия находится под угрозой захвата Россией: «Стратегическая цель России — аншлюс, захват Белоруссии: [российский президент Владимир] Путин хочет поглотить Белоруссию так, как [Адольф] Гитлер когда-то поглотил Австрию. Мы, украинцы, Евросоюз, а в первую очередь белорусский народ, нуждаемся в настоящем независимом белорусском государстве».