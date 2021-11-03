На Украине начали обвинять друг друга в закупках энергии в Белоруссии

«ДТЭК Энерго» потребовала от «Укрэнерго» извинений после закупки энергии в Белоруссии

Крупнейшая частная украинская энергетическая компания «ДТЭК Энерго» потребовала от государственной НЭК «Укрэнерго» извинений после того, как последняя назвала ее виноватой в начале закупок электроэнергии в Белоруссии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Стороны начали обвинять друг друга после того, как стало известно, что Киев и Минск договорились о предоставлении мощностей в объеме 500 мегаватт в рамках договора об аварийной помощи. О долгосрочных контрактах речи не шло.

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«Укрэнерго» считает, что частники стали причиной срыва балансировки энергосистемы. Однако в «ДТЭК Энерго» парируют это заявление, отвечая, что последние три месяца их предприятия работают сверх плана, чтобы компенсировать простой государственных ТЭС и ТЭЦ.

Кризис в государственной генерации компания считает искусственным, однако подчеркивает, что энергетики и шахтеры пытаются сгладить его. Так, ДТЭК поставил в страну более 300 тысяч тонн угля и оказал бесплатную поддержку государственным ТЭС. В ближайшее время в республику прибудут еще четыре партии угля из США.

В сообщении «ДТЭК Энерго» указано, что давление связано с ее принципиальной позицией о недопустимости импорта электроэнергии из России и Белоруссии. «Это является попыткой переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтеров», — заключили в компании.

В конце октября в «Укрэнерго» объявили о серьезном дефиците угля. По состоянию на 25 октября, на складах находилось в 4,7 раза меньше топлива, чем планировалось по графику.

На этом фоне Национальная комиссия (НКРЭКУ) не стала продлевать на ноябрь запрет на закупки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества. Фактически решение касается России и Белоруссии.