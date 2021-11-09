В Германии заявили о проблемах Берлина из-за «Северного потока-2»

Новое правительство ФРГ должно пойти на крайние меры ради избавления от «российской газовой зависимости», доставшейся в наследство ему от предшественников, заявил обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус (Stefan Cornelius).

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По словам автора, допуск российского проекта «Северный поток-2» к эксплуатации был и является самым важным политическим решением и проблемой, которые прежний кабинет министров передаст новому. По его словам, Берлину следует использовать «единственный» способ борьбы с газопроводом. Корнелиус считает, что правительству следует «разделить владельца газа и оператора сети».

Ранее он допустил заморозку «Северного потока-2» из-за Украины. По его словам, Берлин может пойти на заморозку проекта назло Москве, ради Киева и самой Германии.

25 октября посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр (Geza Andreas von Geyr) заявил о технической готовности газопровода. Далее «Северному потоку-2» нужно пройти сертификацию. Экс-руководитель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Klaus Ernst) допустил, что сертификация газопровода немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года.