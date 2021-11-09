В Германии допустили заморозку «Северного потока-2» из-за Украины

Новые власти Германии допустили, что могут пойти на заморозку проекта «Северный поток-2» из-за Украины. Об этом в статье для Süddeutsche Zeitung написал обозреватель Штефан Корнелиус.

Автор материала утверждает, что ФРГ попала в энергетическую зависимость от России, что стало «самой большой внешнеполитической проблемой» страны. При этом указывается, что такая проблема появилась еще во времена холодной войны, однако ее значение всегда старались приуменьшить.

Как считает Корнелиус, аргумент о том, что Германия и Россия нуждаются друг в друге как покупатель и поставщик, верен лишь отчасти. По его словам, Россия готова платить наиболее высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. В результате, считает он, Берлин может пойти на заморозку проекта назло Москве, ради Киева и ради самой Германии.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал взыскать у Германии компенсацию за запуск газопровода «Северный поток-2». По словам Климкина, «каждый должен платить по счетам», поэтому лучшее, что может сделать Киев, — это «грохнуть немцев» за «Северный поток-2».

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В начале ноября в министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что процесс сертификации газопровода продолжается, дата завершения процедуры пока неизвестна.