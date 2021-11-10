В Германии допустили возможность заморозки «Северного потока-2» из-за Украины

Германия допускает возможность заморозки запуска газопровода «Северный поток-2» из-за Украины и для того, чтобы избежать зависимости от России. Такое мнение выразил немецкий обозреватель Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) в статье для Süddeutsche Zeitung.
По его словам, ФРГ оказалась в сложном положении и вынуждена искать выход, который станет важнейшим политическим решением, поскольку эта проблема долго откладывалась. Автор указал, что «псевдо-аргументы» кажутся все менее убедительными, например, реверсивное газоснабжение для Украины и других восточно-европейских стран.
Корнелиус подчеркнул, что покупатель попал в зависимость и стал уязвимым к шантажу, а продавец пользуется этой ситуацией. Он добавил, что речь идет не только об Украине, но и о Германии, и проблема становится все больше.
Ранее, 9 ноября, депутат бундестага от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германии необходим газ по разумным ценам, а немецкие потребители ощущают острую необходимость запуска работы трубопровода.
Германии нужен российский газ
Корнелиус заявил, что Германии нужен российский газ, а России, в свою очередь, немецкие деньги. По его мнению, Москва намеревается расколоть Европейский союз, чтобы лишить Европу главного оружия — экономической сплоченности, тем самым защитить себя от санкций и сделать ЕС непривлекательным для стран, которые ищут в нем членства, таких как Северная Македония, Украина, Грузия.
8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников сообщил, что строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску.
Бывший глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. По его словам, сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее.
Для немцев важна энергобезопасность Европы
Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, подчеркнул, что немцам важна не только собственная энергобезопасность, и европейская. Поскольку Германия позиционирует себя как лидер Евросоюза, она должна брать на себя ответственность за другие страны, уверен специалист. Его слова приводит радио Sputnik.
Юшков также прокомментировал нежелание Германии видеть Польшу и Украину в процессе сертификации «Северного потока-2». Он подчеркнул, что это вполне оправдано, поскольку немцы исходят из реального положения дел.
Эксперт указал, что сертификация — это проверка, насколько правильно построен газопровод, отвечает ли он всем требованиям законодательства. А поляки и украинцы, по его мнению, не хотят этого проверять, а намереваются затянуть или сорвать сроки ввода в эксплуатацию.
Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, добавил он.