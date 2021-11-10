В Германии допустили возможность заморозки «Северного потока-2» из-за Украины

Германия допускает возможность заморозки запуска газопровода «Северный поток-2» из-за Украины и для того, чтобы избежать зависимости от России. Такое мнение выразил немецкий обозреватель Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) в статье для Süddeutsche Zeitung.

По его словам, ФРГ оказалась в сложном положении и вынуждена искать выход, который станет важнейшим политическим решением, поскольку эта проблема долго откладывалась. Автор указал, что «псевдо-аргументы» кажутся все менее убедительными, например, реверсивное газоснабжение для Украины и других восточно-европейских стран.

На первых порах это может и сработать. Но когда газа будет не хватать и немецкие газоснабжающие компании станут бороться за каждый кубометр, конфликт переместится в Западную Европу. Поэтому решение может быть только одно: разделить владельца газа и оператора сети и избавиться от российской зависимости. Для этого нужно искать других поставщиков, использовать альтернативные энергоносители, жестко требовать исполнения договора и в конечном итоге быть готовым принять политическое решение заморозить газопровод Штефан Корнелиус обозреватель Süddeutsche Zeitung

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Корнелиус подчеркнул, что покупатель попал в зависимость и стал уязвимым к шантажу, а продавец пользуется этой ситуацией. Он добавил, что речь идет не только об Украине, но и о Германии, и проблема становится все больше.

Ранее, 9 ноября, депутат бундестага от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Германии необходим газ по разумным ценам, а немецкие потребители ощущают острую необходимость запуска работы трубопровода.

Германии нужен российский газ

Корнелиус заявил, что Германии нужен российский газ, а России, в свою очередь, немецкие деньги. По его мнению, Москва намеревается расколоть Европейский союз, чтобы лишить Европу главного оружия — экономической сплоченности, тем самым защитить себя от санкций и сделать ЕС непривлекательным для стран, которые ищут в нем членства, таких как Северная Македония, Украина, Грузия.

Германии нужен российский газ. России нужны немецкие деньги. Но верно и то, что Россия готова платить за эту зависимость высокую цену, чтобы продвигать другие, более важные интересы. Германия думает о зиме и следующей коалиции. Российский же президент мыслит стратегическими категориями. Доходы имеют для него второстепенное значение Штефан Корнелиус обозреватель Süddeutsche Zeitung

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8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников сообщил, что строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску.

Бывший глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. По его словам, сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее.

Для немцев важна энергобезопасность Европы

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, подчеркнул, что немцам важна не только собственная энергобезопасность, и европейская. Поскольку Германия позиционирует себя как лидер Евросоюза, она должна брать на себя ответственность за другие страны, уверен специалист. Его слова приводит радио Sputnik.

В Германии прекрасно понимают, что энергокризис в Европе сформировался уже сейчас, об этом открыто говорят, и это при том, что зима еще не началась. Германия призывает создать возможность закупать больше газа со стороны России, поскольку, как мы видим, никто другой поставить газ не может. Поэтому логично, что немцы призывают запустить «Северный поток-2», что даст возможность увеличения поставок. Причем не столько для себя. «Северный поток-2» — это, скорее, для остальной Европы Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Юшков также прокомментировал нежелание Германии видеть Польшу и Украину в процессе сертификации «Северного потока-2». Он подчеркнул, что это вполне оправдано, поскольку немцы исходят из реального положения дел.

Эксперт указал, что сертификация — это проверка, насколько правильно построен газопровод, отвечает ли он всем требованиям законодательства. А поляки и украинцы, по его мнению, не хотят этого проверять, а намереваются затянуть или сорвать сроки ввода в эксплуатацию.

Это подрывная, диверсионная позиция, по сути она является злоупотреблением своим положением. Поэтому зачем они нужны в процессе сертификации? В сертификации должны участвовать регулирующие органы с совершенно беспристрастной позицией Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, добавил он.

