Блинкен призвал Россию не повторять «ошибку 2014 года»

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от повторения «ошибки 2014 года». Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Блинкен отметил, что Москва может допустить ошибку и вновь попытаться повторить тот же сценарий, когда она накопила силы у украинской границы, пересекла ее и вторглась на суверенную территорию Украины, при этом ложно заявив о провокациях. Он подчеркнул, что все провокации исходят исключительно от России.
Помимо этого, Блинкен поблагодарил Киев за «сдержанность» в данной ситуации. Он также добавил, что в Вашингтоне нет ясного понимания намерений Москвы. Тем не менее, по его словам, в американской администрации знают, как действует Россия.
Противоречивый посыл
Блинкен во время разговора с Кулебой также заявил, что США будут поддерживать деэскалацию и разрешение конфликта на востоке Украины только дипломатическими методами. Он напомнил, что это была первая встреча комиссии министров в таком формате с 2018 года, и пообещал сделать подобные мероприятия более регулярными, так как они крайне важны для обеих стран.
В то же время госсекретарь пообещал, что Белый дом будет работать с Конгрессом США с целью гарантировать продолжение оказания военной помощи Украине. Блинкен отметил, что США поставят Украине системы, в которых нуждается страна, в том числе летальное оборонительное вооружение. В ответ на это украинский министр заявил, что в Киеве заинтересованы во всем, что поможет укрепить оборонительный потенциал страны, в том числе разведывательной информации и системах противовоздушной обороны.
Украинская позиция
Глава МИД Украины в свою очередь рассказал, что во время визита в США получил от американских властей новые данные о «попытках эскалации» со стороны России. По его словам, то, что украинская делегация узнала в США, соответствует собственным изысканиям и анализу Украины, добавляет ряд новых элементов и позволяет сформировать более полную картину происходящего.
Министр также отметил, что обмен данными укрепляет обе стороны. Так, он рассказал, что Киев поделился со Штатами и их партнерами некоторыми новыми деталями о происходящем в Белоруссии. Белоруссия — это потенциальный фронт, который нельзя игнорировать, резюмировал Кулеба.
Помимо этого, Кулеба на конференции по итогам переговоров назвал газопровод «Северный поток-2» проблемой не только Киева, но и всей Европы. Глава МИД также подчеркнул, что Россия применяет газ «как оружие» против других стран, в том числе европейских. Блинкен в свою очередь отметил, что Москва в прошлом якобы уже использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Госсекретарь добавил, что следит за возможными признаками повторения таких событий.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.