Блинкен призвал Россию не повторять «ошибку 2014 года»

Блинкен предостерег Россию от «ошибки 2014 года» и обвинил ее в провокациях в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от повторения «ошибки 2014 года». Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Блинкен отметил, что Москва может допустить ошибку и вновь попытаться повторить тот же сценарий, когда она накопила силы у украинской границы, пересекла ее и вторглась на суверенную территорию Украины, при этом ложно заявив о провокациях. Он подчеркнул, что все провокации исходят исключительно от России.

Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ Энтони Блинкен Госсекретарь США

Помимо этого, Блинкен поблагодарил Киев за «сдержанность» в данной ситуации. Он также добавил, что в Вашингтоне нет ясного понимания намерений Москвы. Тем не менее, по его словам, в американской администрации знают, как действует Россия.

Противоречивый посыл

Блинкен во время разговора с Кулебой также заявил, что США будут поддерживать деэскалацию и разрешение конфликта на востоке Украины только дипломатическими методами. Он напомнил, что это была первая встреча комиссии министров в таком формате с 2018 года, и пообещал сделать подобные мероприятия более регулярными, так как они крайне важны для обеих стран.

В то же время госсекретарь пообещал, что Белый дом будет работать с Конгрессом США с целью гарантировать продолжение оказания военной помощи Украине. Блинкен отметил, что США поставят Украине системы, в которых нуждается страна, в том числе летальное оборонительное вооружение. В ответ на это украинский министр заявил, что в Киеве заинтересованы во всем, что поможет укрепить оборонительный потенциал страны, в том числе разведывательной информации и системах противовоздушной обороны.

Украинская позиция

Глава МИД Украины в свою очередь рассказал, что во время визита в США получил от американских властей новые данные о «попытках эскалации» со стороны России. По его словам, то, что украинская делегация узнала в США, соответствует собственным изысканиям и анализу Украины, добавляет ряд новых элементов и позволяет сформировать более полную картину происходящего.

Министр также отметил, что обмен данными укрепляет обе стороны. Так, он рассказал, что Киев поделился со Штатами и их партнерами некоторыми новыми деталями о происходящем в Белоруссии. Белоруссия — это потенциальный фронт, который нельзя игнорировать, резюмировал Кулеба.

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Помимо этого, Кулеба на конференции по итогам переговоров назвал газопровод «Северный поток-2» проблемой не только Киева, но и всей Европы. Глава МИД также подчеркнул, что Россия применяет газ «как оружие» против других стран, в том числе европейских. Блинкен в свою очередь отметил, что Москва в прошлом якобы уже использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Госсекретарь добавил, что следит за возможными признаками повторения таких событий.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.