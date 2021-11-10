США предоставили Украине новые данные о «попытках эскалации» со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита в США получил от американских властей новые данные о «попытках эскалации» со стороны России. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

По его словам, то, что украинская делегация узнала в США, соответствует собственным изысканиям и анализу Украины, добавляет ряд новых элементов и позволяет сформировать более полную картину происходящего. Глава МИД также отметил, что обмен данными укрепляет обе стороны. Так, он рассказал, что Киев поделился со Штатами и их партнерами некоторыми новыми деталями о происходящем в Белоруссии. Белоруссия — это потенциальный фронт, который нельзя игнорировать, резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что госсекретарь США во время переговоров с Кулебой обвинил Россию во всех провокациях в Донбассе, в том числе передвижении войск у украинской границы. Блинкен выразил обеспокоенность тем, что Москва может «повторить ошибку 2014 года», когда Россия якобы накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную территорию Украины.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

