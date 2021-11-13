На Украине назвали рискующие перейти в состав России регионы

Украинский генерал Москаль назвал пять регионов, которые могут перейти в состав России

Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области находятся под угрозой проекта «Новороссия» и рискуют перейти в состав России. Их назвал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что киевские власти утверждают, что «все спокойно», однако, по словам Москаля, это не так. Вместе с тем генерал добавил, что в перечисленных регионах сильны пророссийские настроения.

Ранее Москаль прокомментировал подписание контракта Венгрии с «Газпромом». По его утверждению, украинским дипломатам и президенту «не надо было спать», чтобы не упустить транзит газа через Украину. Кроме того, Будапешт заключил выгодный контракт с «Газпромом» с экономической точки зрения, добавил он.

