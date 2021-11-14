На Украине назвали новый способ победить в войне с Россией

Экс-глава МИД Украины Климкин: ВСУ нужно опираться на опыт УПА, чтобы победить Россию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин нашел новый способ победить в случае войны с Россией. Своим мнением на этот счет он поделился в эфире одного из местных телеканалов, пишет РИА Новости в воскресенье, 14 ноября.

По словам экс-министра, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно опираться на боевой опыт нацистов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), воевавших на стороне Третьего рейха. Он отметил, что «на каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански». Климкин полагает, что Киев должен использовать против российских танков «людей, их боевой дух и креатив».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае развязывания полномасштабной войны против Киева Россия понесет огромные военные потери и не сможет решить свои политические задачи.

12 ноября стало известно, что в городе Жашков Черкасской области Украины класс одной из школ украсили свастикой.