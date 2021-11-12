Украинскую школу украсили свастикой

В украинском Жашкове класс одной из школ украсили свастикой

В городе Жашков Черкасской области Украины класс одной из школ украсили свастикой. Об этом стало известно из публикации на сайте учебного заведения.

В Жашковской школе №2 решили рассказать о мероприятии, которое специалисты местной психологической службы провели в рамках Всеукраинской недели противодействия буллингу. По словам руководства учреждения, благодаря прошедшему занятию ученикам удалось повысить уровень знаний, которые позволят им предотвращать жестокое обращение и насилие.

К публикации была прикреплена фотография соответствующего мероприятия, на которой можно разглядеть сложенную из бумаги свастику, украшающую вход в класс.

В марте украинский Хельсинкский союз по правам человека создал базу символов ненависти, которые широко используются в стране. В частности, в раздел с символикой движений, поддерживающих нетерпимость и дискриминацию, попали герб Третьего рейха, свастика, эмблема «СС», эмблема «СС Галичина», кельтский крест, коловрат, а также цифровые комбинации 14 и 88.