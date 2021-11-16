США заявили о «необычной военной активности России» у границ Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США продолжают наблюдать необычную военную активность России вблизи границ с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы по-прежнему видим необычную военную активность и концентрацию сил в России, но вблизи украинских границ. Нас это продолжает беспокоить», — сказал Кирби.

Также он отметил «отсутствие транспарентности» с российской стороны по поводу концентрации сил в западной части страны. «Мы продолжаем призывать их к транспарентности», — отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с министрами иностранных дел Франции и ФРГ Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом призвал начать готовиться к возможному военному сценарию России на Украине, подчеркнув, что потом на это не останется времени.

Главы МИД Франции и Германии пригрозили России «тяжелыми последствиями» за «новый подрыв» территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность действиями Москвы у ее границ и призвали информировать о своей военной активности.