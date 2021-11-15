Киев призвал Францию и ФРГ подготовиться к военному сценарию России на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с министрами иностранных дел Франции и ФРГ Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом призвал начать готовиться к возможному военному сценарию России на Украине, подчеркнув, что потом на это не останется времени. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в ходе общения с журналистами по итогам встречи, трансляция которой велась на странице МИД Украины в Facebook.

«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах. Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас. Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет», — сказал Кулеба.

Кроме того, он добавил, что в данный момент все сосредоточены на политическом урегулировании процесса. Также он подчеркнул, что Киев собирается вести себя очень ответственно при любом сценарии и страна готова и будет защищаться, если это окажется необходимо.

Ранее главы МИД Франции и Германии пригрозили России «тяжелыми последствиями» за «новый подрыв» территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность действиями Москвы у ее границ и призвали информировать о своей военной активности.