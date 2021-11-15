Генсек НАТО объяснил войска на востоке обороной от России

Войска НАТО на востоке альянса, в том числе в Черном море, держат с целью обороны, они не несут угрозы для российской стороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет РИА Новости.

«Мы присутствуем на востоке альянса с 2014 года. Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России», — приводит агентство объяснение генсека.

Вместе с этим Столтенберг подчеркнул, что, согласно позиции НАТО, у границы с Украиной сейчас имеется «необычная концентрация российских военных», и это вызывает опасения.

Ранее в тот же день сообщалось, что Столтенберг оценил перспективы вступления Украины в НАТО и рассказал о планах сотрудничать с Киевом.