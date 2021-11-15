Украина договорилась «демотивировать Россию от агрессивных действий»

Киев договорился с Парижем и Берлином о том, чтобы «демотивировать Россию от агрессивных действий». Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Брюсселе, трансляция велась в Facebook внешнеполитического ведомства.

Встреча с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив ле Дрианом и Хайко Маасом состоялась по французской инициативе. «Мы договорились, что будет проведена коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий», — подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что министры обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и последние действия России. Он отметил, что западные коллеги заверили его в том, что для Москвы наступят последствия в случае «широкомасштабной военной операции» против Киева.

Ранее новый министр обороны Украины Алексей Резников встретился с временной поверенной в делах США в республике Кристиной Квин. Во время переговоров стороны обсудили обострение ситуации на «временно оккупированных территориях» Украины и на ее границе и договорились о тесной координации мер по снижению уровня эскалации в Донбассе.

