Украина получила от США десятки тонн боеприпасов

Украина в воскресенье, 14 ноября, получила от США 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в Twitter.

Как уточнили в дипмиссии, поставка десятков тонн боеприпасов стала уже четвертой в рамках дополнительной военной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент США Джо Байден направил стране в августе, «что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом будет работать с Конгрессом США с целью гарантировать продолжение оказания военной помощи Украине. Он отметил, что США поставят Украине системы, в которых нуждается страна, в том числе летальное оборонительное вооружение.