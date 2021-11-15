Украина и США договорились о снижении эскалации в Донбассе

Министр обороны Украины Резников встретился с временной поверенной в делах США Квин

Новый министр обороны Украины Алексей Резников встретился с временной поверенной в делах США в республике Кристиной Квин. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства, передает «Интерфакс-Украина».

Во время переговоров стороны обсудили обострение ситуации на «временно оккупированных территориях» Украины и на ее границе и договорились о тесной координации мер по снижению уровня эскалации в Донбассе.

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Резников и Квин также затронули вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, в частности поддержки Киева в реализации оборонной реформы и внедрения стандартов и принципов НАТО в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По итогу встречи глава украинского ведомства поблагодарил правительство США за поддержку в «противодействии российской вооруженной агрессии» и развитии возможностей ВСУ.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что на этой неделе Алексей Резников посетит Вашингтон для «ознакомительной» встречи с американским коллегой Ллойдом Остином.

4 ноября Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал пост вице-премьера и главы министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики, а также был членом делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.