На Украине обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Прибалтики на самом деле направлен против Украины. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу «Дом», запись которого опубликована на видеохостинге YouTube.

Арестович заявил, что за этим кризисом «стоит больше, чем мы могли бы подумать», и обвинил во всем Москву. «Это сознательная операция руководства России, которое преследует цель окончательно втянуть Лукашенко в российскую орбиту», — заявил внештатный советник главы офиса президента Украины.

По его словам, нелегалы завозятся централизованно с российской помощью, а белорусские силовики «прямо атакуют границу мигрантами», организовывая и направляя их. Цель всего этого, отмечает Арестович, заключается в том, чтобы «породить в Польше, а затем в самом Евросоюзе и НАТО политический кризис». А после — перенести все усилия на Украину.

Ранее 14 ноября стало известно, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с зампредседателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на фоне обострения кризиса с беженцами на белорусско-польской границе. Уточнялось, что Макей довел до собеседника информацию о предпринятых белорусской стороной шагах по сокращению потока мигрантов.