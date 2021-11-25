США и НАТО обсудили «необычную военную активность» России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудили по телефону приписываемую России «необычную военную активность» возле Украины, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен и Столтенберг рассмотрели повестку встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на 30 ноября-1 декабря. Кроме того, собеседники обсудили информацию «о необычной военной активности России вблизи Украины».

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«Госсекретарь Блинкен отметил, что с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО», — подчеркнул Прайс.

Ранее посольство США на Украине предупредило о военной активности России на границе и в Крыму. Диппредставительство также опубликовало памятку для тех, кто выезжает за рубеж.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения об активности России возле Украины как информационную кампанию Запада с целью представить Россию как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он также призывал Украину воздержаться от маневров с НАТО и не создавать напряженность в регионе.

