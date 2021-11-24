Посольство США на Украине предупредило о военной активности России на границе

Посольство США на Украине выпустило предупреждение о действиях России на границе и в Крыму

Посольство США на Украине предупредило американских граждан о военной активности России на границе и в Крыму. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

В связи с действиями российских военных посольство призвало американцев не посещать Крым и «восточные части Донецкой и Луганской областей» из-за вооруженного конфликта. «Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления», — говорится в сообщении.

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Также посольство выпустило памятку для тех, кто выезжает за рубеж. Дипломаты посоветовали в том числе следить за международными новостями, иметь запасной план действий на случай непредвиденных обстоятельств, привиться от коронавируса.

Во вторник, 23 ноября, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. По данным CNN, в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger.

В Кремле опровергают сообщения о стягивании войск на границу с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что за рубежом хотят представить Москву как угрозу процессу урегулирования ситуации в соседней республике.