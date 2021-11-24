Нападение России на Украину назвали спасением для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает о нападении России на страну, так как он довел народ до отчаяния и не может это исправить. Такое мнение высказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о стягивании российских войск к границе республики.

Он назвал такой сценарий единственным спасением для украинского лидера, так как очень скоро «озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски». При этом полиция и военные, считает парламентарий, больше не буду подчиняться властям и защищать «комедиантов».

Кива добавил, что агрессия народа против властей обострится после новогодних праздников, когда люди съедят все запасы, протрезвеют от холода, а в телевизоре покажут виновных. Он подчеркнул, что сама Москва вторжения не планирует и просто терпеливо наблюдает за надвигающимся на Украину концом.

Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. До этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия.