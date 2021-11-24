На Украине заявили о междоусобной войне элит

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что России бессмысленно нападать на Украину, поскольку в республике и так идет междоусобная война. Его выступление в эфире Ukrlive доступно на YouTube.

«Я не вижу смысла в прямом вторжении. Потому что когда есть внутренняя война между политическими элитами, между властью и оппозицией, между олигархами, между бывшими и нынешними чиновниками, то зачем внешняя война? Внешняя агрессия только мобилизует и консолидирует элиты или правящий класс, которые между собой борются в междоусобной войне», — сказал Карасев.

По его мнению, России выгодно раскачивать ситуацию на Украине.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году. В Кремле ответили, что не вынашивают никаких агрессивных планов.