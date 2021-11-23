Эстония предрекла России противостояние с очень серьезной военной силой

Постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк предрек России противостояние с очень серьезной военной силой в случае нападения на Украину, сообщает ERR.ee.

По мнению дипломата, у Запада есть повод для беспокойства. «Если госсекретарь США и генеральный секретарь НАТО крайне обеспокоены передвижением российских войск вдоль украинской границы и очень серьезно и открыто предупреждают Россию, то есть основания для беспокойства и повышенной бдительности», — заявил Луйк, отметив, что «такие заявления не делаются просто так».

Постпред заверил, что и США, и НАТО сохраняют бдительность и готовы к использованию всех доступных средств. При этом украинская армия сейчас гораздо сильнее, чем в 2014 году. «Если Россия выступит против Украины, она должна учитывать, что ей будет противостоять очень серьезная военная сила», — заключил Луйк.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что это случится в конце января или начале февраля, для чего на границе уже сосредоточены 92 тысячи российских военнослужащих.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов. «Совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — подчеркнул он.