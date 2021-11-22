В США назвали год нападения России на Украину

Bloomberg: в США считают, что Россия нападет на Украину в 2022 году

Разведка США полагает, что Россия нападет на Украину в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах.

Собеседники издания заявили, что Москва готовит атаку с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Также сотрудники спецслужб передали, что поделились разведанными со своими европейскими коллегами.

Как пишет Bloomberg, американская разведка располагает картами, которые подтверждают наращивание российского военного контингента на границах с Украиной. По имеющимся у Вашингтона данным, Россия готовит к нападению около ста тысяч военных. Помимо войны с Украиной, эта группировка войск должна будет взять в длительную оккупацию захваченные территории.