СВР прокомментировала данные США о сроках нападения России на Украину

Госдепартамент США распространяет ложную информацию о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину, для чего сосредотачивает военный контингент на границах. Так пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) прокомментировало соответствующие заявления американской стороны. Цитату приводит РИА Новости.

В СВР уверены: «вашингтонские чиновники» намеренно «запугивают» предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев. В действительности подобных планов у российской стороны нет. «Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города... Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — отметили в заявлении.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Также сотрудники спецслужб передали, что поделились разведанными со своими европейскими коллегами.

В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. Их продвижение будет поддерживаться авиаударами, а безопасность тылов обеспечат резервисты, которых Москва призвала в «беспрецедентных для постсоветского пространства масштабах».