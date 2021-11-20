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В США разглядели у Путина способность заставить Запад жить по своим правилам

WSJ: Путин развеял миф о слабой России и заставил Запад жить по своим правилам
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Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Странам Западной Европы и США пора привыкнуть к тому, что Россия — неслабое государство, которому реально навязать чужое мнение. Президент Владимир Путин за время нахождения у власти развеял этот миф и заставил Запад жить по своим правилам, пишет The Wall Street Journal.

Авторы материала Юджин Румер (Eugene Rumer) и Эндрю С. Вайс (Andrew S. Weiss) отмечают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил условия международной торговли энергоносителями, окружил Россию кольцом дружественных стран и подал НАТО сигнал о том, что ждет от него отказа от политики расширения на Восток.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — считают журналисты.

Они также полагают, рост масштабов сотрудничества НАТО и Киева привел к тому, что Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, пришвартованного на границе с Россией». Аналитики напомнили, что в 2007 году западные лидеры не отнеслись всерьез к требованиям Путина, озвученным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако менее чем через год Грузия напала на Южную Осетию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщало, что разведка США выступила с предупреждением о том, что осталось мало времени, чтобы помешать России вторгнуться на территорию Украины. Как утверждает СМИ, в американском разведсообществе уверены, что для нападения все готово и произойти оно может достаточно скоро. В то же время там считают, что Москва пока не решила, что конкретно делать с войсками, собранными у границы.

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