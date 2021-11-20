В США сообщили о готовности России вторгнуться на Украину

Для того, чтобы помешать России вторгнуться на территорию Украины, осталось мало времени, поэтому необходимо ускорить принятие мер для ее сдерживания. С таким предупреждением выступила разведка США, сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

Как утверждает СМИ, в разведсообществе уверены, что для нападения все готово и произойти оно может достаточно скоро. При этом американские чиновники считают, что Москва пока не решила, что конкретно делать с войсками, собранными у границы.

Тем не менее в США видят необходимость подтолкнуть европейские страны к сотрудничеству с Вашингтоном для координации экономических и военных шагов, которые позволят сдержать Москву. В частности, на этой неделе директор Национальной разведки США Эврил Хейнс посетила Брюссель, чтобы рассказать об имеющихся угрозах. Источники издания отмечают, что ситуация на границе России и Украины стала одной из самых обсуждаемых краткосрочных угроз.

В России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в министерстве иностранных дел такие заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.

На этом фоне президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МИД, назвал Россию миролюбивым государством и призвал «и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве».

Накануне, 19 ноября, сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину. При этом, как обратили внимание СМИ, проект изменений в военный бюджет сформулирован таким образом, что в определении самого термина «вторжение» остается достаточное пространство для маневра.