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В Госдуме объяснили использование Западом гибридных методов войны с Россией

Депутат Госдумы Матвейчев: Запад усиливает поток безосновательных обвинений в адрес России
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Фото: Pixabay

Политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев рассказал в интервью «Украина.ру», что в настоящее время отношения между Западом и Россией сильно раскалены. Он объяснил, что западные страны осознают, что не смогут выиграть в конвенциональной войне против России, поэтому прибегают к использовании гибридных методов.

Эксперт отмечает усиление потока безосновательных обвинений в адрес России со стороны Запада. По его словам, подобного рода шквала критики, обвинений и дезинформации не было даже во времена холодной войны.

«Действительно, творится что-то безобразное. Неужели война завтра будет, что это вообще происходит? Чтобы понять, война, или не война, сразу отвечу на этот вопрос. У наших партнеров, как их называет Владимир Владимирович Путин, нет никаких иллюзий по поводу того, могут ли они выгадать в этой войне. Они понимают прекрасно, что мы можем дать адекватный ответ, что нашего ядерного оружия и прочего хватит», — заявил депутат Госдумы.

Он добавил, что впервые в истории Россия обгоняет западные страны по видам вооружения. Кроме того, Москва имеет в своем арсенале оружие, аналогов которому на Западе не найти, подчеркнул политтехнолог. Страх прямого военного противостояния вынуждает «наших партнеров» искать другие, гибридные методы противостояния, заключил эксперт.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов предрек скорое вторжение России на территорию страны. Он считает, что нападение произойдет в конце января или начале февраля. По его словам, Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке, которая будет удары артиллерии, авиации, бронетехники и десанта.

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