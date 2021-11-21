Разведка США нашла связь между «вторжением» России на Украину и похолоданием

Разведка США нашла связь между «военным вторжением» России на территорию Украины и похолоданием. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Представители разведки предупредили европейских союзников, что вероятность атаки России на Киев якобы растет по мере похолодания.

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее российский генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главнокомандующего ВКС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев заявил, что США давно нагнетают обстановку у западных границ России. В качестве примера он привел масштабные учения с союзниками в Черном море.

19 ноября сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину. При этом, как обратили внимание СМИ, проект изменений в военный бюджет сформулирован таким образом, что в определении самого термина «вторжение» остается достаточное пространство для маневра.

30 октября газета The Washington Post сообщила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России.