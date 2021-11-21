Российский генерал заявил о нагнетающих обстановку у западных границ РФ США

Российский генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главнокомандующего ВКС по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев заявил, что Соединенные Штаты давно нагнетают обстановку у западных границ России. Его слова передает «Красная весна».

«Они на Черном море в рамках блока НАТО провели масштабные учения со своими союзниками. Согласно сценарию их учений, Россия вторглась на Украину и попыталась забрать себе Донбасс, а также Причерноморье. По сценарию этих учений, объединенная Европа отбивает атаку России и отнимает у нас Крым», — отметил Бижев.

По словам генерала запаса, США ведет политику стравливания России и Украины, побуждая страны на различные провокации в прифронтовой зоне. Кроме того, США настраивают страны Европы против РФ, распространяя слухи о том, что Россия сосредоточила большое количество войск на российско-украинской границе, считает военный.

Ранее, 19 ноября, сенатор США, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России, если она вторгнется на Украину. При этом, как обратили внимание СМИ, проект изменений в военный бюджет сформулирован таким образом, что в определении самого термина «вторжение» остается достаточное пространство для маневра.