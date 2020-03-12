США увеличат военное присутствие в Польше на тысячу солдат. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапкутович в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Мы считаем важным присутствие солдат США в восточной части Европы», — отметил глава польского МИД. Он подчеркнул, что в настоящий момент на территории Польши находятся 4,5 тысячи американских военных, их число планируется увеличить на одну тысячу. В частности, в Польше появятся шесть-семь разных военных объектов НАТО для повышения боеготовности, на некоторых из них будет проведена модернизация.

В июне 2019 года стало известно, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В Москве заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО. В сентябре президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

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