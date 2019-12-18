Генштаб заметил подготовку НАТО к войне

Генеральный штаб Вооруженных сил России заметил подготовку НАТО к задействованию своих войск в войне. Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба Валерий Герасимов, пишет «Красная звезда».

Он уточнил, что НАТО продолжает развертывание в Европе компонентов ПРО США. Кроме того, в странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность. «Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — подчеркнул Герасимов.

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