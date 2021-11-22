В Госдуме описали план действий Запада против России

Политтехнолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью «Украина.ру» описал, какого плана действий придерживаются западные страны, ведя противостояние с Россией.

По его словам, Запад выбрал самую удобную тактику, которая заключается в том, чтобы «столкнуть лбами» братьев-славян и вовлечь в подобные конфликты буферные страны. «И под сурдинку, что "война-война-война", всех убеждать: мол — агрессивный Путин напал на Украину, а в следующий раз будет Польша, потом будет Турция или еще кто-то. Дальше Венгрия, Чехия и все остальные», — заявил эксперт.

Он пояснил, что такие манипуляции позволяют убеждать европейские страны в том, что им необходимо находиться «под крылом» США и тратить деньги на вооружения в ожидании того, что на них в скором времени должна напасть Россия. Матвейчев отметил, что в Лондоне и Вашингтоне не хотят военного противостояния с Москвой, поэтому стараются избегать подобного сценария развития событий, занимаясь вместо этого распространением образа России-агрессора.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов предрек скорое вторжение России на территорию страны. Он считает, что нападение произойдет в конце января или начале февраля. По его словам, Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке, которая будет удары артиллерии, авиации, бронетехники и десанта.