Песков отверг планы России нападать на Украину

Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента России отверг заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который предрек скорое вторжение Москвы на территорию своей страны.

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. (...) И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — отметил Песков.

По его словам, есть нюанс, который нужно понимать и правильно трактовать: американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится напасть на Украину, а Москва говорит, что Киев планирует агрессию против самопровозглашенных республик Донбасса.

О скором вторжении России на Украину Буданов заявил ранее в ноябре. Он пояснил, что Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке в январе или феврале. При этом перед вторжением последует серия психологических операций, подчеркнул глава ГУР.