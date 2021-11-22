Запад пообещал Украине помощь в случае наступления России

Страны Запада заверили секретаря СНБО, что помогут Украине в случае войны с Россией

Страны Запада пообещали оказать Украине помощь в случае военного наступления России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает «Укринформ».

Данилов рассказал, что в ходе Международного форума безопасности в Галифаксе встретился с министром обороны Канады, несколькими сенаторами США, чиновниками из других стран-партнеров Украины.

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«Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч"», — заявил Данилов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия нападет в конце января или начале февраля, для этого на границе уже сосредоточены 92 тысячи военнослужащих.

По словам Буданова, перед вторжением последует серия психологических операций с целью дестабилизировать Украину. «Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства. Они хотят сделать обстановку внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о вторжении нагнетанием истерии и провокациями.