На Украине обвинили Россию в обострении ситуации на границе

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексеем Даниловым обсудила ситуацию на границе республики в рамках проходящего в Канаде Галифаксского международного форума по безопасности. Об этом сообщается на сайте СНБО.

В частности, во время форума Данилов обратил внимание на стягивание к украинской границе российских войск и обвинил Москву в обострении ситуации в регионе. При этом он выразил мнение, что таким образом Россия пытается «поднять ставки за столом будущих переговоров».

Секретарь СНБО заверил участников форума, что украинское руководство не допустит повторения ситуации 2014 года, и пообещал, что Киев сможет дать адекватный ответ на агрессию в свой адрес.

Ранее стало известно, что во время саммита Алексей Данилов также поблагодарил США за оказанную Украине военную поддержку. Американская делегация в свою очередь пообещала украинским коллегам, что и дальше будет оказывать им необходимую помощь «для противодействия российской гибридной агрессии».