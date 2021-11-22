США оценили сообщения СМИ о «вторжении» России на Украину

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил сообщения СМИ о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее, дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия. Он также подчеркнул, что любые агрессивные действия в сторону Украины могли бы вызвать беспокойство Штатов.

При этом Прайс не стал раскрывать, какие шаги последуют в отношении России при таком развитии событий. «Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий», — заявил он.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон. В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. В Службе внешней разведки России на это заявили, что американский Госдепартамент распространяет ложную информацию. В СВР также отметили, что вашингтонские чиновники намеренно запугивают предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев, в действительности же подобных планов у российской стороны нет.