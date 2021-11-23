США собрались отправить военных советников на Украину из-за действий России

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с дискуссией.

По данным американского издания, данный вопрос был поднят в Вашингтоне из-за опасений Киева о якобы готовящемся вторжении России в страну. В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger. При этом отмечается, что в администрации есть и другая позиция, согласно которой отправка советников может быть расценена Москвой как эскалация.

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Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил сообщения СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. По его словам, в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия. Он также подчеркнул, что любые агрессивные действия в сторону Украины могли бы вызвать беспокойство Штатов.

17 ноября агентство Bloomberg описало пессимистичный сценарий развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. По словам автора статьи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут эскалировать данный конфликт. Вместе с тем отмечалось, что на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной.

В свою очередь в России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В МИД заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.