Кремль прокомментировал данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину

Данные о якобы готовящемся военном вторжении России на Украину могут служить ширмой для агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента, идет целенаправленная информационная кампания, для чего используются информагентства и некоторые американские газеты. Нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, добавил Песков.

Он рассказал, что «Киев сам наращивает силы», кроме того, ему помогают это делать, поставляя значительное количество вооружений, в том числе современное и высокотехнологичное. Кремль наблюдает за этим с большой тревогой, заключил пресс-секретарь президента.

В ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину. Кроме того, времени, чтобы помешать ей, у западных стран осталось мало. По данным издания, нападение может произойти достаточно скоро.

Вместе с тем в России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В МИД заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.